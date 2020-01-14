جمعية الأورمان توافق على تقديم الدعم لطالبة فقدت قدميها.. فيديو

أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الجمعية مستعدة لمساعدة الحالتين اللتين أعلن عنهما برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc"، ضمن مبادرة "سجل شكوتك"، التي أطلقها البرنامج.



الحالتان كانتا للطالبة ياسمين علاء، بكلية التجارة في جامعة الزقازيق التي فقدت قدميها إثر حادث قطار، أما الحالة الثانية فكانت الأسرة التي تعرض منزلها للحريق في كفرالشيخ، ما أودى بحياة الطفلة ياسمين محمد عبدالمطلب، البالغة من العمر 4 أعوام.



وأضاف فؤاد خلال مداخلة تلفونية بالبرنامج: "نحن على استعداد لمساعدة الحالتين، لكن نريد الحصول على المعلومات، وسنساعدهم سواء بالطرف الصناعي أو إعادة إعمار المنزل".



وأكد أنه سيتم دراسة حالة الطالبة ياسمين وحالة الأسرة الأخرى، من حيث الاحتياجات المادية والطبية".



