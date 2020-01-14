بعد ترشحه لـ الأوسكار.. فيلم Joker يتصدر تويتر

تصدر فيلم Joker لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر؛ عقب ترشيحه لأكثر من جائزة، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٧٧.



جاء ذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة الأمريكية للممثل الأقرب لنيل جائزة الأوسكار (خواكين فينيكس)، ضمن الاحتجاجات الأخيرة، ضد التغيرات المناخية في العاصمة واشنطن.



وتحققت الشرطة الأمريكية من حوالى 147 شخصًا تم اعتقالهم في احتجاج يوم الجمعة الماضي، عقب خطاب ألقاه الممثل المتميز، لزملائه المحتجين، داعيا مُصنعي اللحوم والألبان للقيام بدورهم في أزمة المناخ.



من جهة أخرى، فاز خواكين فينيكس، مؤخرًا، بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Joker بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.