AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سعاد عبدالرحيم: اختلال القيم زاد من الجرائم الأسرية في المجتمع

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:31 ص
الدكتور سعاد عبدالرحيم
الدكتور سعاد عبدالرحيم
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتور سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية، إن الجرائم الأسرية أصبحت كثيرة في المجتمع المصري بسبب اختلال القيم.

وتابعت، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"نحن بحاجة لإعادة ترتيب منظومة القيم، وذلك من خلال تحديد الأدوار الإجتماعية حتى على مستوى الأسرة".

وأوضحت أن منظومة إعداد النشء، والتركيز على تربية الأطفال، فى تراجع، وبحاجة لمزيد من العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

Like a boss.. إيرادات صادمة لفيلم سلمى حايك الجديد

المقاولون العرب كامل الصفوف قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هاني حتحوت: محمد عواد يرحل عن نادي الزمالك فى هذا الموعد.. تفاصيل

ضيف يغضب عروسين بتصرف غريب خلال حفل زفافهما | شاهد

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

غادة والي تكشف حقيقة فصالها مع البائعين في أسوان.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية