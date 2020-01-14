سعاد عبدالرحيم: اختلال القيم زاد من الجرائم الأسرية في المجتمع

قالت الدكتور سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية، إن الجرائم الأسرية أصبحت كثيرة في المجتمع المصري بسبب اختلال القيم.



وتابعت، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"نحن بحاجة لإعادة ترتيب منظومة القيم، وذلك من خلال تحديد الأدوار الإجتماعية حتى على مستوى الأسرة".



وأوضحت أن منظومة إعداد النشء، والتركيز على تربية الأطفال، فى تراجع، وبحاجة لمزيد من العمل.