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ثقافة

قفزة في المجهول.. رواية جديدة لـ ديموزي في معرض الكتاب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى
صدر حديثا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع رواية " قفزة في المجهول" ، للكاتب الشهير بـ"ديموزي" ، وتشارك الرواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

وتدور الرواية في إطار فلسفي نافذ في النفس البشرية .

ومن الرواية:

"ثلاثة طرق أبدية خالدة خلود البشرية. طرق قرر الإنسان سلوكها منذ أن كف عن الاكتفاء بالأكل و الشرب فقط. منذ عرف الإنسان أنه "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان" و هو يسلك إحدى تلك الطرق، و سيظل يسلكها، بإرادته أو رغمًا عنه."

والكاتب يعمل مهندس حاسبات وبرمجيات، وهو شاعر وكاتب وباحث ،نشر له ديوان شعر تحت عنوان «أسفار» شارك في معرض القاهرة الدولي لعام 2018.

وقدم عدة مقالات نقدية وبحثية ومراجعات تحت اسم حسين جبار و ديموزي.
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