حكيم ينشر صورة جديدة على إنستجرام.. والجمهور: منور يا نجم

شارك الفنان حكيم، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له.



وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه علي الصورة، وجاء بينها: "منور يانجم" و " صباح الفل يافنان" و "صباح العسل عليك" و "ربنا يحفظك".



وحققت أغنية «سيبونا في حالنا» للمطرب حكيم، 4 ملايين و800 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب، في 16 نوفمبر الماضي، لتعتلي ترتيب أغاني ألبوم حكيم التي طرحت حتى الآن.



يذكر أن آخر الأغاني التى طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.