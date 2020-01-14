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أخبار العالم

مصرع قائد ميليشيا الحوثي بجبهة البرح و3 من مرافقيه في تعز

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:06 ص
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي - ارشيفية
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أ ش أ
لقي قيادي حوثي بارز، مصرعه، مع ثلاثة من مرافقيه، في عملية نوعية نفذتها وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، في جبهة البرح بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أوردته قناة "العربية" الفضائية، أن أفرادا من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، مؤكدا أنه تم تنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة.

وبحسب البيان، فإن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي صالح شهارة وثلاثة من مرافقيه، وأن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية، معتبرا العملية نجاحا استخباراتيا، وتدشين لسلسلة من العمليات النوعية التي سيتم تنفيذها في عمق العدو الحوثي خلال المرحلة المقبلة.

وتولى القيادي الحوثي صالح شهارة وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح في فبراير العام الماضي وأدار العمليات القتالية للميليشيات في مربع البرادة والكسارة.

ويعتبر أهم قيادات الميليشيا الحوثية في جبهة البرح ومن بين أهم القيادات الحوثية في محافظة تعز.
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