بعد تلقيه العزاء في زوج شقيقته.. محمد منير يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_منير؛ لدعمه، وتقديم العزاء له في وفاة ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله "أبازيد" الشهير بـ"محمود منير".



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات المصحوبة به، كالتالي :



‏ربنا يصبر قلبك ي كينج 🖤💔

‎#محمد_منير



‏‎#محمد_منير دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحه وطوله العمر



‏‎#محمد_منير

البقاء لله

زوج شقيقة محمد منير

انا لله و انا اليه راجعون

ربنا يثبته عند السؤال و يرحمه و يغفرله و يتجاوز عن سيئاته

و يسكنه فسيح جناته و يصبر اهله يارب العالمين 🙏



‏نسألكم الفاتحه والدعاء محمود زوج شقيقه الكينج ‎#محمد_منير في ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون



‏الصبر سبيل فرحنا تساهيل

‎#محمد_منير