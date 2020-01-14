بعد تلقيه العزاء في زوج شقيقته.. محمد منير يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_منير؛ لدعمه، وتقديم العزاء له في وفاة ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله "أبازيد" الشهير بـ"محمود منير".
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات المصحوبة به، كالتالي :
ربنا يصبر قلبك ي كينج 🖤💔
#محمد_منير
#محمد_منير دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحه وطوله العمر
#محمد_منير
البقاء لله
زوج شقيقة محمد منير
انا لله و انا اليه راجعون
ربنا يثبته عند السؤال و يرحمه و يغفرله و يتجاوز عن سيئاته
و يسكنه فسيح جناته و يصبر اهله يارب العالمين 🙏
نسألكم الفاتحه والدعاء محمود زوج شقيقه الكينج #محمد_منير في ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون
الصبر سبيل فرحنا تساهيل
#محمد_منير
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات المصحوبة به، كالتالي :
ربنا يصبر قلبك ي كينج 🖤💔
#محمد_منير
#محمد_منير دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحه وطوله العمر
#محمد_منير
البقاء لله
زوج شقيقة محمد منير
انا لله و انا اليه راجعون
ربنا يثبته عند السؤال و يرحمه و يغفرله و يتجاوز عن سيئاته
و يسكنه فسيح جناته و يصبر اهله يارب العالمين 🙏
نسألكم الفاتحه والدعاء محمود زوج شقيقه الكينج #محمد_منير في ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون
الصبر سبيل فرحنا تساهيل
#محمد_منير