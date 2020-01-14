AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تلقيه العزاء في زوج شقيقته.. محمد منير يتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:39 ص
محمد منير
محمد منير
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_منير؛ لدعمه، وتقديم العزاء له في وفاة ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله "أبازيد" الشهير بـ"محمود منير".

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات المصحوبة به، كالتالي :

‏ربنا يصبر قلبك ي كينج 🖤💔
‎#محمد_منير

‏‎#محمد_منير دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحه وطوله العمر

‏‎#محمد_منير
البقاء لله
زوج شقيقة محمد منير
انا لله و انا اليه راجعون
ربنا يثبته عند السؤال و يرحمه و يغفرله و يتجاوز عن سيئاته
و يسكنه فسيح جناته و يصبر اهله يارب العالمين 🙏

‏نسألكم الفاتحه والدعاء محمود زوج شقيقه الكينج ‎#محمد_منير في ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون

‏الصبر سبيل فرحنا تساهيل
‎#محمد_منير
Advertisements

ترشيحاتنا

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

رسائل مسربة تكشف علاقة هيلاري كلينتون بجماعة الإخوان

حقيقة العروض المقدمة للتوأم عقب الرحيل عن سموحة.. فيديو

الترجي التونسي يتوعد أنيس البدري قاهر الأهلي.. تعرف على السبب

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف