ميلان يتعاقد مع مدافع إشبيلية على سبيل الإعارة

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الدنماركي سايمون كايير قادما من فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.



وذكر النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كايير"31 عاما"، وقع على عقد يمتد حتى 30 من يونيو المقبل، مع وجود بند يسمح بتوقيع عقد دائم.



وأضاف ميلان أن اللاعب سيتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم 16 من يناير الجاري، حيث سيتم بث المؤتمر الخاص بتقديمه عبر قناة النادي التلفزيونية وتطبيقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وسبق لكايير أن لعب لأندية ميتلاند الدنماركي وباليرمو وروما الإيطاليين، وفولفسبورج الألماني وليل الفرنسي وفنربخشة التركي وإشبيلية وأتالانتا، كما أنه تقلد شارة القيادة في المنتخب الدنماركي منذ عام 2016، حيث لعب 95 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف.



وأصبح كايير ثاني صفقة يبرمها النادي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تعاقده مع السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش بعقد حتى نهاية الموسم الجاري.



ويحتل ميلان المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.