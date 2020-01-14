روسيا تضرب استقرار الانتخابات الأمريكية.. اختراق لشركة أوكرانية عمل بها نجل بايدن

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن تنفيذ مجموعة من المخترقين العسكريين الروس لعملية اختراق لشركة الغاز الأوكرانية التي كان يعمل بها نجل مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.



وقالت شركة "جي ار يو" الأمنية إن الهاكرز الروسي استطاعوا خداع موظفي شركة الغاز الأوكرانية، بوريزما هولدنجز، وتخلوا عن بعض البيانات المتعلقة بالشركة.



فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وقوع أول تجربة للاختراق في أوائل شهر نوفمبر الماضي.



وأشارت "سي ان ان" إلى أن توقيت عملية الاختراق jعيد إمكانية تدخل النظام الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020، وذلك عبر التأثير على الناخب، بهذا الاختراق، بسبب الأزمة المستمرة حتى الأن حول نجل بايدن الذي يعمل في عضوية مجلس إدارة الشركة الأوكرانية.



وقال التقرير: "إن توقيت الحملة فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية عام 2020 يثير شبح أن هذا تحذير مبكر لما توقعناه منذ الهجمات الإلكترونية الناجحة التي نفذت خلال الانتخابات الأمريكية 2016".



ورجح التقرير أن يكون الهدف وراء هذا الاختراق الجديد هو محاولة زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.