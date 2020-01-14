قاتلة زوجها: الشيطان ضحك علي ومشيت في الحرام واتفقت مع عشيقي للتخلص منه

خيانة .. متعة حرام .. غدر .. قتل كلها عناوين جريمة بشعة شهدتها مدينة شبرا الخيمة .. الزوج يخرج يوميا منذ الصباح للعمل على التوك توك يتجول في الشوارع والطرقات للبحث عن قوت يومه وتوفير متطلبات واحتياجات منزله وأسرته، ورغم ذلك فالزوجة الخائنة لم تصن النعمة التى أعطاها الله لها فى زوج كان يحبها ويتعب من أجلها وكان لها رأى آخر؛ حيث تعرفت على أحد الأشخاص وارتبطت به عاطفيا .









تطورت العلاقة بين الزوجة وعشيقها إلى المقابلات داخل منزلها و ممارسة الجنس سويا حتى أصبح كل منهما يريد ألا يفارق الآخر ولكن يبقى الزوج المخدوع حائلا بينهما .. فكر العشيق والزوجة فى إزالة الحاجز بينهما ودبر لهما الشيطان أمرهما والتفكير في قتل الزوج.





الزوجة استدعت عشيقها للتفكير سويا فى التخلص من زوجها ورسموا خطتهم الإجرامية فى قتله و سرقة التوك توك الخاص به على أن تقوم الزوجة بإبلاغ الشرطة والادعاء باختفائه ولكنهم نسوا أن الله يمهل ولا يهمل؛ حيث تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة.





وخلال التحقيقات اعترفت الزوجة بارتكاب عشيقها الواقعة وقتل زوجها المجنى عليه وسرقته قائلة: "الشيطان ضحك عليا وتعرفت على أحد الأشخاص كان يقيم بالمنطقة ونشأت بيننا علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة غير شرعية".





وتابعت المتهمة أنها طلبت منه التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو ويتزوجا وأرشدت المتهمة عن متعلقات زوجها القتيل مؤكدة أنها نادمة على ما فعلت ولم تصن زوجها وحبها لها.









وبمواجهة العشيق اعترف بارتكاب الجريمة لوجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجني عليه خشية افتضاح أمرهما فعقدا العزم على التخلص منه فاستدرج المتهم المجني عليه بحجة العشاء سويا والتخلص منه وتسليم التوك توك والتليفون للمتهمة .





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت من كشف غموض حادث العثور على جثة سائق مقتولا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة؛ حيث تبين أن وراء الجريمة زوجته وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق الزوج وقتله واستولى على التوك توك الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما لزوجته لإخفائها.





تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق ، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهما تهمة القتل العمد وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بالعثور على جثة سائق مسجاة على الأرض بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي وبسؤال زوجته قررت بخروج زوجها للعمل على التوك توك ولم يعد للمنزل.



