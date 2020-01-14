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فن

برومو مسلسل بنت القبائل لـ حنان مطاوع وعبد المغنى.. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:40 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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شيرى نبيل
كشف صناع مسلسل "رحيل زهرة _ بنت القبائل" البرومو الرسمى التشويقى للمسلسل، والمقرر عرضه على قناة الحياة، بداية من يوم السبت 18 يناير الجارى، وهو من بطولة النجوم حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض، من إخراج حسنى صالح، ويضم البرومو مشاهد الإثارة والتشويق، أبرزها مشاهد الثأر.

رحيل زهرة _بنت القبائل" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.
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