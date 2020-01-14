محافظ أسيوط: رفع كفاءة معدات مصنع السماد العضوي وتطوير منظومة النظافة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مصنع السماد العضوي بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للاطمئنان على سير العمل به ومدى كفاءة المعدات الموجودة داخل المصنع، مشيرًا إلى دعم المحافظة بمزيد من المعدات التي تساهم في نجاح منظومة النظافة ورفع كفائتها بمراكز وقرى المحافظة طبقًا للإمكانات المتاحة.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة وإزالة أكوام ومقالب القمامة فضلًا عن تطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة والتخلص من المخلفات الزراعية دون أضرار بيئية أو صحية بالتنسيق مع مصنع السماد العضوي وإدارة وبرنامج التخلص الآمن من المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.





واستمع المحافظ لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته والدور الذي يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي.



وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمديرية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لوضع مقترحات وحلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه تنفيذ وتطبيق ورفع كفاءة مستوى النظافة، مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة والاستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن منها وتحويلها إلى سماد عضوي لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام والذي توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا.