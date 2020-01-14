تعرف على شروط محافظة بني سويف لمسابقة الموظف المثالي

أعلنت محافظة بني سويف عن مسابقة أفضل موظف وموظفة على مستوى ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها (مدينة /قرية)، وذلك بالتزامن مع بداية تفعيل نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، حيث تتضمن المسابقة مجموعة من المعايير والمؤشرات التي سيتم من خلالها المفاضلة والتقييم على scale (ممتاز، جيد، ضعيف) بين المتقدمين للمسابقة لترشيح واختيار الأفضل، حيث تتضمن تلك المعايير والمؤشرات: "انضباط الموظف، المؤهل والدورات التدريبية، المعرفة بمهام الوظيفة، الأداء الوظيفي، العلاقات الاجتماعية، الصفات الشخصية، الإبداع الإداري، النتائج والإنجازات".



على أن يتم ترشيح موظف واحد (أفضل موظف، موظفة) من كل إدارة طبقًا للمعايير والمؤشرات السابقة بمعرفة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.



وفيما يلي المعايير والمؤشرات بالتفصيل:

- انضباط الموظف.

- معدل الغياب، معدل الأخطاء، معدل التأخير، معدل الالتزام بتعليمات الإدارة.

- المؤهل والدورات التدريبية.

- ملاءمة المؤهلات العلمية مع تلك المحددة في الوصف الوظيفي.

- تناسب المؤهلات العلمية مع طبيعة العمل.

- أثر الدورات التدريبية على القيام بالعمل بكفاءة.

- استخدام المهارات والمعارف المكتسبة لإنجاز العمل.

- حرص الموظف على إجادة استعمال الحاسب الآلي أو الإنترنت أو تطوير مهاراته اللغوية أو قدراته في مجال الاتصال أو تنمية مهارات فنية متخصصة (من خلال التدريب)، مثلا تتعلق بمهام عمله الجديد وكذلك مدى تطبيقه لهذه المهارات في عمله الجديد.

- تنظيم العمل ليتمكن الزملاء من متابعة العمل من بعده أو في حال غيابه، القدرة على التصرف في حالة تفويض الصلاحيات.



- المعرفة بنظم العمل وإجراءاته، المعرفة بأهداف ومهام الوظيفة، والقدرة علي التغلب على صعوبات العمل ويمكنه تحمل مسئوليات أعلى، يتابع ما يستجد من أعمال، لديه المهارة في إعداد التقارير،يساهم في تقديم الأفكار والمقترحات، القدرة على اتخاذ القرار المناسب، لديه المهارة في المتابعة والتوجيه.



العلاقات الاجتماعية

- يمتلك علاقات طيبة مع زملائه بالعمل ورؤسائه

- يتعاون مع زملائه لإنجاز العمل بطريقة صحيحة

- يشارك في الأنشطة والمناسبات الاجتماعية بالجامعة

- يجيد العمل في مجموعات بطريقة منظمة



الصفات الشخصية

- لديه القدرة علي الحوار والعرض

- تقدير وتحمل المسؤولية

- القدرة على حسن التصرف

- يتقبل التوجيهات من رؤسائه

- لديه الاستعداد لتنفيذ تعليمات الرؤساء

- الاهتمام بالمظهر بصفة دائمة



الإبداع الإداري

- درجة التحفيز الذاتي لدى الموظف للمبادرة والإبداع وامتلاك زمام المبادرة في تقديم الاقتراحات البناءة والجديدة وإبداء الرأى لتحسين العمل

- درجة الإبداع والريادة فيما قدمه الموظف من مبادرات إبداعية (أفكار، دراسات، أساليب عمل، مشاريع، أو ماشابه)

- مدى قابليته تطبيق المبادرات والأفكار الإبداعية وواقعيتها

- المنهجية المتبعة في تقديم المبادرات والإبداعات وما بذله الموظف من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات



النتائج والإنجازات

- قياس مستوى إنجاز الأهداف الموضوعة والخاصة بالموظف وذات الصلة بالأهداف المؤسسية

- إنجازاته الشخصية

- إنجازاته المؤدية الي الارتقاء بمستوى أداء المؤسسة

- إنجازاته المؤدية إلى تغيرات إيجابية في المجتمع

- نتائج وأثر تطبيق المبادرات الإبداعية والدروس المستفادة منها ومدى حرص الموظف على نشرها وتعميمها ومشاركة الآخرين بها.



وعلى الراغبين في التقديم للمسابقة طبع النموذج المرفق واستيفاؤه من قبل مدير الإدارة أو رئيس القسم الذي يعمل به الموظف/ الموظفة، وإرساله إلى إدارة التعاون الدولي والرصد الإعلامي بديوان عام المحافظة، وذلك في موعد أقصاه 10 فبراير المقبل، على أن يتم تقييم المتقدمين بمعرفة لجنة من المحافظة وممثلين عن بعض الجهات الفنية المختصة، لإعلان الفائزين وتكريمهم خلال احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي في مارس 2020.

