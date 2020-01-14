بعد اتهامه بالهروب.. حمادة صدقي يطلق 5 قذائف نارية ضد إدارة الهلال السودانى

هاجم حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، مجلس إدارة نادي الهلال مجددا، بعد اتهامه بالهروب من النادي السوداني، في وقت حساس من الموسم.



وكان نادي الهلال السوداني، اتهم حمادة صدقي في بيان رسمي، أول من أمس "الأحد"، بالهروب من تدريب الفريق الأول بالنادي، قبل أيام من مواجهتي بلاتينوم والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.



وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية:" رئيس نادي الهلال يفتقد الإحترافية اللازمة لإدارة نادٍ كبير".



وأضاف حمادة صدقي:" إدارة الهلال لم تلتزم معي ببنود التعاقد، لذلك قررت الرحيل عن النادي، بعد مباراة النجم الساحلي".



وتابع حمادة صدقي:" تأخر رئيس النادي في صرف المستحقات المالية للاعبيين، أثر على معنويات وأداء الفريق بشكل كبير".



وأكمل حمادة صدقي:" أرفض إدارج إسم النادي الأهلي في أمر رحيلي عن الهلال السوداني، هذا كلام لا يستحق الرد عليه".



واختتم حمادة صدقي تصريحاته، قائلا:" أشكر لاعبي الهلال والجماهير، ولولا المشاكل الإدارية التي يعاني منها الفريق، لتواجد في المربع الذهبي بـ دوري أبطال أفريقيا".