AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد اتهامه بالهروب.. حمادة صدقي يطلق 5 قذائف نارية ضد إدارة الهلال السودانى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:27 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
Advertisements
محمد السعيد
هاجم حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، مجلس إدارة نادي الهلال مجددا، بعد اتهامه بالهروب من النادي السوداني، في وقت حساس من الموسم.

وكان نادي الهلال السوداني، اتهم حمادة صدقي في بيان رسمي، أول من أمس "الأحد"، بالهروب من تدريب الفريق الأول بالنادي، قبل أيام من مواجهتي بلاتينوم والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية:" رئيس نادي الهلال يفتقد الإحترافية اللازمة لإدارة نادٍ كبير".

وأضاف حمادة صدقي:" إدارة الهلال لم تلتزم معي ببنود التعاقد، لذلك قررت الرحيل عن النادي، بعد مباراة النجم الساحلي".

وتابع حمادة صدقي:" تأخر رئيس النادي في صرف المستحقات المالية للاعبيين، أثر على معنويات وأداء الفريق بشكل كبير".

وأكمل حمادة صدقي:" أرفض إدارج إسم النادي الأهلي في أمر رحيلي عن الهلال السوداني، هذا كلام لا يستحق الرد عليه".

واختتم حمادة صدقي تصريحاته، قائلا:" أشكر لاعبي الهلال والجماهير، ولولا المشاكل الإدارية التي يعاني منها الفريق، لتواجد في المربع الذهبي بـ دوري أبطال أفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. حمادة صدقي مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

#الهلال السوداني يتصدر تويتر بعد تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا

رسميًا | حمادة صدقي يوقع لتدريب الهلال السوداني

الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب ويقرر إقالته.. تفاصيل

رسميا.. الفاتح النقر مديرا فنيا لـ الهلال السوداني بعد رحيل حمادة صدقي

حمادة صدقي يتنحى عن تدريب الهلال.. الأهلي فى دائرة الاتهام والجبلاية تترقب.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

تعافي السياحة.. مصر تتخطى المعدلات التي حققتها قبل 2011..فيديو

بعد اتهامه بالهروب.. حمادة صدقي يطلق 5 قذائف نارية ضد إدارة الهلال السودانى

من أنجب ثلاث بنات يحجبه الله عن النار ويرافق النبي في الجنة.. بشرطين

حالة الطقس .. الأرصاد تكشف عن موعد موجة جديدة من عدم الاستقرار.. فيديو

هل الأكل على الجنابة يورث الفقر؟

من أصابه هم أو غم أو مرض.. النبي يوصيه بـ 5 كلمات تفرج كربه وتداويه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور