عربية النواب: أمن الخليج خط أحمر وأى تهديد له يؤثر على مصر

عقدت لجنة الشئون العربية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، لمناقشة العلاقات المصرية البحرينية.



وتناولت المناقشات التى حضرها نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوزير المفوض ضياء الدين عيسوى مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجى واليمن العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.



وأكدت اللجنة ، أن التاريخ المشترك والمصير الواحد الذي يجمع الدولتين والشعبين يعزز من أطر التعاون والتقارب في الرؤى والمواقف سياسيًا وأمنيًا.



وشددت على أن الأمن القومى للبحرين جزء من الأمن القومى المصرى وهو ما سبق وأكده الرئيس السيسي من أن أمن البحرين بل وأمن الخليج كله هو جزء من الأمن القومي المصري وأي تهديد له يكون تهديدًا لمصر.



وأشارت إلى أهمية تطوير وتنميةالتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وخاصة فى المجالات الاقتصادية وتثمن عمق العلاقات الأخوية التى تربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية وما تشهده من تطور وتقدم فى كافة المجالات.



كما أكدت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب فى كافة المجالات والتى تعزز آفاق ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، كذا رسوخ العلاقات الثنائية التى تربط البلدين ووحدة رؤية ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وتحديات.



وأكدت اللجنة مرارًا على حرص مصر على أمن الخليج العربي وبخاصة أمن البحرين الشقيق وترفض أى تدخلات إقليمية فى شأن البحرين.



وأشادت اللجنة برؤية مصر والبحرين الموحدة إزاء قضايا المنطقة حيث يطالبان بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التواصل لحلول لأزمات المنطقة.

