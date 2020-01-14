AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قوى عاملة البرلمان توافق على مشروع قانون إنشاء نقابة أخصائي المكتبات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:00 م
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
Advertisements
ماجدة بدوى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.

وقال النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدا على حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.

وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون استهدف إنشاء نقابة مهنية تمثل أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، وذلك للارتقاء بعملهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، وهؤلاء ليسوا من أرباب المهن الحرة، فمنهم من يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو المشترك، الأمر الذي لا يجوز معه إنشاء نقابة مهنية لهم.

وأضاف ممثل وزارة العدل: "وهذا لا يعني عدم أحقيتهم في تكوين أو الانضمام إلى تنظيم نقابي، حيث إنهم ووفقا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، يحق لهم عى  اختلاف درجاتهم ووظائفهم وأماكن عملهم تكوين تنظيمات نقابية داخل المنشأة التي يعملون بها أو الانضمام لتنظيمات نقابية قائمة علي النحو الذي ينظمه القانون بما يكفل تحقيق ما يصبون إليه من حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وذلك دون حاجة لإصدار قانون لتنظيم هذا الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان بشأن إنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات

تضامن البرلمان تناقش مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية

مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية على طاولة البرلمان.. نائب: سلوكيات المجتمع والسوشيال ميديا تحتاج إلى تفسير

عمال مصر.. حملات توعية لنهضة الهجرة الدولية.. ترحيب بأي إنسان عربي أو أفريقي.. وتعاون دولي لتنفيذ مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين

ترشيحاتنا

جميلة الجميلات.. شاهد أحدث ظهور لـ ريم مصطفى

وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد

أردوغان يتحدي: ليبيا ليست دولة أجنبية بل جزءا من الدولة العثمانية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-1-2020 والقنوات الناقلة

هشم رأسها بشومة.. عامل يقتل والدته لسوء سلوكها بسوهاج

لعشاق المشبك أسهل طريقة لتحضيره بالمنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات