شاهد.. لحظة إصابة وزير الداخلية التركي بنزيف وانقطاع بث كلمته

توقف البث المباشر لكلمة وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس، بعد إصابته بنزيف.



ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، كان "صويلو"، يلقي كلمة أمس، بشأن إدلب، ليفاجأ خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، بإصابته بنزيف من أنفه، الأمر الذي أدى إلى قطع البث المباشر لكلمته فورًا.



وقالت الصحيفة التركية، إنه تم إعلان أن سليمان صويلو لا يعاني من أزمة صحية، وسيواصل عمله ونشاطه بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.



وذكر موقع "هبرلر" أن البرد الشديد الذي تعرض له الوزير في منطقة كاستامونو تسبب في خروج دماء بشكل كبير من أنفه، مما استدعى قطع البث المباشر.



وأشار إلى أنه بعد وقت قصير تم السيطرة على النزيف، وواصل الوزير كلمته في البث المباشر.



