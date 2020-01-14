تموين الوادى الجديد يعيد تشغيل 70 % من البطاقات المتوقفة

أعلن المهندس صلاح السيد مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد بأنه تم الانتهاء من إعادة تشغيل 70% من البطاقات المتفوقة على مستوى المحافظة والبالغ عددها 2700 بطاقة، والتي تم إيقافها عن صرف التموين وحذف أفراد منها .



حيث تم فحص تظلماتهم المدعومة بالمستندات الدالة على صحة تظلمهم و ثبوت استحقاقهم للدعم، لافتا أنه يمكن صرف المقررات التموينية لتلك البطاقات ابتداء من الشهر الجاري.



وأكد السيد أنه يجري استكمال فحص باقي التظلمات طبقا للاشتراطات ولمحددات الخاصة التي حددتها لجنة العدالة الاجتماعية بمنظومة التموين ، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لحل كافة المشاكل لضمان وصول صرف ووصول الدعم لمستحقيه .

