مسابقات القسم الرابع بـ كفر الشيخ تحدد موعد مؤجلات الدوري

قرّرت لجنة مسابقات القسم الرابع بمنطقة كرة القدم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد خيري، إقامة المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تحسنت حالة الطقس.



وأقيمت بالأمس، مباراة مركز شباب بلطيم، و41 الشراقوة، على ملعب الأول، ونادي المركزية والزهراء، على ملعب الزعفران، مباراة سنهور المدينة ومتبول، على ملعب الأول، ومركز شباب دسوق ونادي قلين، على ملعب دسوق، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع.



وتُقام مباراة مركز شباب الربع والشهابية، بمركز شباب بلطيم، اليوم، وكذلك مباراة نادي أبو بدوي ومركز شباب إبشان، على ملعب أبو بدوي، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية.

