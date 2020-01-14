AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأمن يحرر طفلا مختطفا في الإسكندرية ويضبط الجناة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:43 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى تحرير طفل مُختطف بالإسكندرية، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المواطنات (ربة منزل ومُقيمة بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون إحدى السيارات باختطاف نجلها (طفل يبلغ من العمر 9 سنوات) حال قيامه باللهو أمام منزلهم، وتلقيها اتصالا هاتفيا "من رقم هاتف محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ مليونى جنيه كفدية نظير إعادة نجلها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بالإسكندرية وسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد الأكمنة اللازمة وتوجيه العديد من المأموريات من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "الإسكندرية، سوهاج" لضبطهم، ولدى استشعار المتهمين بملاحقتهم أمنيًا قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه "المُختطف".

وبتكثيف الجهود تم ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وكذا ضبط باقى المتهمين بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة، وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه وآخر من المتهمين على خطف المجنى عليه، بدافع الحصول على مبلغ الفدية، وقيامهما فى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامى بإعداد السيارة المضبوطة بحوزتهما "ملك وقيادة أحدهم" لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة، والاستعانة بأحد المتهمين لرصد ومتابعة تحركات المجنى عليه "نظرا لكونه جار له" وكذا الاستعانة بباقى المتهمين لاحتجاز المجنى عليه "بمنزل أحدهما" إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرًا لتضيق الخناق عليهم وملاحقتهم أمنيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فدية نصف مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل الشرقية

أبوه تاجر ذهب.. ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب ومساومة أهله

الصاحب الخائن.. الداخلية تكشف غموض خطف عاطل بدائرة المنصورة

يديران 18 قناة إباحية | سقوط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية.. سقوق تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أموال أصحاب معاشات تكافل وكرامة بأسيوط

مكبل اليدين والقدمين.. الأمن العام يحرر رجلا عربيا بعد خطفه واحتجازه.. تسببوا فى كارثة.. سقوط 7 متهمين فى حريق خط بترول ايتاى البارود

سلف ودين بخدعة الآثار .. ضبط 5 أشخاص اختطفوا تاجرا وطلبوا فدية

ترشيحاتنا

بعد اتهامه بالهروب.. حمادة صدقي يطلق 5 قذائف نارية ضد إدارة الهلال السودانى

هنفطر إيه انهاردة.. عدس بجبة بمذاق لا يقاوم يغنيك عن الفول

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

بنتك ولا أختك..غادة عبد الرازق تثير الجدل برفقة ابنتها

مقتل 14 شخصا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

فيديو جراف| خطوات الحصول على كابينة بشاطئ ستانلي في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

وصل إلى الفضاء.. شاهد اندفاع حمم بركان «تال» بقوة إلى السماء

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور