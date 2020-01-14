محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بحديقة فريال

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لحديقة فريال بنطاق حى الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل الجارى بها وآخر التطورات فى تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالحديقة والذى يأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، رافقه خلالها العميد نعمان على رئيس حى الشرق، والعميد محمد بصلة مدير إدارة المرور، وممثلى الشركة الهندسة والمقاولون القائمون بأعمال التطوير.



وخلال الجولة، استمع اللواء عادل الغضبان، للمخطط التفصيلي لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة وآخر معدلات التنفيذ بها، حيث وجه بدهان واجهات جميع العمارات المحيطة بالحديقة بلون موحد من أجل الحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة بما يتواكب مع أعمال التطوير بالمحافظة.



كما شدد اللواء عادل الغضبان، أثناء الجولة بتنفيذ أعمال المسرح المقام داخل الحديقة على أعلى مستوى، وتطوير أعمال المسجد طبقا للشكل الأندلسي، ومعالجة جميع الأشجار الموجودة بداخلها، وتنفيذ الأعمال الجارية طبقا للمخطط الزمني.



يذكر أن أعمال التطوير بحديقة فريال ستشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات واعمدة ديكورية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.