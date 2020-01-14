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رياضة

الجزيرة يدعو الأهلي لحضور حفل افتتاح البطولة الدولية لكرة الماء

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دعوة من نادي الجزيرة؛ لحضور حفل افتتاح بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء التي تنطلق اليوم على ملاعب الأخير، وتستمر حتى 19 يناير الجاري.

ووجه مجلس إدارة نادي الجزيرة الدعوة لمجلس الأهلي؛ لحضور حفل افتتاح البطولة الذي سيُقام في السابعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، كما تم توجيه الدعوة للإدارة التنفيذية وإدارة النشاط الرياضي والنجوم القدامى بالنادي.

وتأتي هذه الدعوة في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الأهلي بأشقائه من الأندية المصرية، خاصة أن النادي حريص على التواصل مع الجميع بما يخدم الرياضة المصرية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي توّج مؤخرا، ببطولة كأس مصر موسم 2019-2020، بعد الفوز على الجزيرة بضربات الترجيح في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي بحمام السباحة بنادي هليوبوليس.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى المباراة، التي شهدت منافسة ساخنة بين الفريقين على المستوى الفني، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 10-10، ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح، التي حسمت اللقب للأهلي بالفوز 18-17.
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