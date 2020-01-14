بلفيا بطلا للنسخة السابعة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب بلفيا، حصد لقب بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف بنسختها السابعة.





جاء ذلك، عقب الفوز على مركز شباب سمسطا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف، التي أقيمت على ملعب استاد بني سويف.





وصعد بلفيا للمباراة النهائية عقب الفوز على مركز شباب العواونة، بينما صعد سمسطا عقب الفوز على مركز شباب أطواب.





ويقود بلفيا أحمد معوض، لاعب اتحاد الشرطة السابق بالدوري الممتاز كمدير فني.





بينما نجح الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب العواونة في حصد المركز الثالث لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف، في نسختها السابعة ببني سويف.





وجاء ذلك بعد فوز العواونة على نظيره مركز شباب أطواب بضربات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد انتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالتعادل 2 - 2، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل.





وسوف يحصل صاحب اللقب على جائزة مالية قدرها مائة ألف جنية، ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه.





كان مركز شباب باروط قد حصل على البطولة الموسم الماضي، وصعد للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية واستطاع تحقيق إنجاز كبير بالفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.



