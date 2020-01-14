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أخبار العالم

الأمطار تشرد إماراتيين .. والهلال الأحمر يتدخل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:41 م
امطار الإمارات
امطار الإمارات
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محمود نوفل
قال أهالي منطقة الفحلين السكنية في رأس الخيمة الإماراتية الذين تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة ودخول سيول وادي نقب إلى منازلهم : إن الهلال الأحمر الإماراتي فرع رأس الخيمة مدد بقائهم في الفنادق والشقق الفندقية لعدة أيام أخرى بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم والتي يصعب صيانتها في الوقت الجاري خاصة مع استمرار سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم فقد ذكر مواطنون متضررون من الأمطار والسيول في منطقة الفحلين السكنية إنهم قاموا اليوم بزيارة تفقدية لمنازلهم في منطقة الفحلين السكنية وتفاجئوا من حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم.

وبيًنوا أن فيضان وسيول وادي نقب أدت إلى دخول مياه الأمطار والوحل إلى جميع أنحاء المنزل وتسببت في إتلاف الأثاث والأجهزة الكهربائية بشكل كامل، لافتين إلى أن ممتلكاتهم أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأوضحوا أن السيول تسبب في نفوق العشرات المواشي وتضرر كبير لأشجار المزارع، إضافة إلى انهيار وسقوط جدران المنازل الخارجية وجدران والإسلاك المحيطة بالمزارع، مطالبين الجهات المختصة بوضع آلية مؤقتة لمواجهة الحالة الثانية من الأمطار للحفاظ على ما تبقى من ممتلكات في منازلهم.
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