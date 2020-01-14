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أخبار البلد

للوصول إلى حل عادل .. استئناف أعمال اجتماع واشنطن حول سد النهضة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:31 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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أ ش أ
استؤنفت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والوفد المصري وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذلك البنك الدولي لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لليوم الثاني على التوالي ، تواصلت أعمال الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر وإثيوبيا والسودان حول ‫ سد النهضة‬ وبحضور البنك الدولي‬⁩".

وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح في ختام اليوم الأول للاجتماع بأن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
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