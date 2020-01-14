بعد الرحيل عن الهلال .. فرج عامر يستقبل حمادة صدقي والجهاز المعاون قبل انطلاق تدريب سموحة.. شاهد

استقبل المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الجهاز الفني الجديد لنادي سموحة بقيادة حمادة صدقي المدير الفني وأحمد ناجي مدرب الحراس، وأحمد عبد الفتاح، وخميس جعفر مدربين، والإنجليزي "وتين رويال"، مخطط الأحمال، ومحمد عبد الجواد، طبيب، ومفيد خليل، أخصائي التحليل، وعمرو سلامة، مدير شئون اللاعبين، وعبد البدري المليجي، وعادل محجوب الإداريين.



وصافح حمادة صدقي المدير الفني لفريق نادي سموحة لاعبي الفريق داخل غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب الأول للفريق تحت قيادته.



وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقده مع حمادة صدقي لقيادة الفريق عقب رحيل حسام حسن لسوء النتائج.



وقرر التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التقدم باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.



وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجهوا له الشكر على الفترة الماضية.

