جمال الغندور يكشف آخر استعدادات خطة تطبيق تقنية var.. تفاصيل

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عن آخر الاستعدادات لتطبيق تقنية الفار خلال الفترة المقبلة، مشددا على انه تم تقسيم الحكام على مجموعتين كل مجموعة 27 حكما، حيث يجلس الحكام امام شاشة عملاقة لمتابعة المباريات و بجوارهم حكم اساسي و مساعد.



وأضاف الغندور في تصريحات لقناة تايم سبورت أن المحاضرين يقومون بتصحيح القرار. مشددا على ان التقنية لن تطبق الا عقب الحصول على الرخصة والتأكد أن الحكام مستعدون لتطبيقها.



وتابع جمال الغندور أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات للاندية للتعريف بالتقنية وكيفية تطبيقها وأبرز المحاذير الخاصة بها.



وأكمل أن هناك حالات محددة من حق الفار التدخل بها فقط وفيما عدا ذلك فالقرار يعود لحكم المباراة.