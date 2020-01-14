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توك شو

أسباب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:20 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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هاني حسين
قال محمود محيي الدين عضو مجلس النواب، إن هناك جدية على مستوى العالم لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية بعقد مؤتمر برلين.

وأضاف محمود محيي الدين، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير خليفة حفتر رفض التوقيع على اتفاق موسكو؛ بسبب عدم منع التدخل التركي في الأراضي الليبية، وإلغاء مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان.

وتابع محمود محيي الدين "يجب دخول الجيش الليبي إلى طرابلس دون حرب وتجميع أسلحة المليشيات وتسليمها إلى الجيش بشكل طوعي".

وتابع محمود محيي الدين، "السراج صرف المليارات على المليشيات الإرهابية وعلى قصور وأرصدة بنكية في الخارج سيتم رصدها في المستقبل، والشعب الليبي والمثقفين أكثر نضجا وسوف يزج بالسراج وناهبي مقدرات الشعب الليبي في السجون".

وأكمل محمود محيي الدين "هل يعقل أن يُفرض على الجيش الليبي أن ينسحب من مواقعه لصالح ميليشيات إرهابية؟".
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