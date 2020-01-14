اعتقال مستشار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال زائيف دولينسكي، المستشار السابق للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.



وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أنه تم توقيف دولينكسي من قبل وحدة مكافحة الفساد، بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والتحايل.



وقررت محكمة في ريشون لتسيون تمديد اعتقاله ليوم ثان.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت صباح اليوم أن الشرطة اعتقلت شخصية عامة دون ذكر تفاصيل.



وأشارت يديعوت إلى اعتقال 4 متهمين أيضا مع دولينسكي.

