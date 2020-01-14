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توك شو

الأتراك غاضبون من سياسات أردوغان في المنطقة .. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:33 م
أردوغان
أردوغان
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إبراهيم القادري
عرض برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناة"الحياة "، فيديو يوضح تعديات رجب أردوغان في المنطقة بسبب أطماعه كما أنه يتدخل في شرق المتوسط بالأعمال الإرهابية بعد ما تم استبعاد تركيا من منتدى الغاز .

وأوضح الفيديو أن اردوغان رسم حدودا بحرية غير قانونية مع حكومة الإخوان في طرابلس فأشعل صراعا بين أنقرة وأثينا لتستمر العلاقات المتوترة بين البلدين فأحتج اليونانيون أمام السفارة التركية رفضا لسياسة أردوغان .

وتابع الفيديو أن اردوغان حاول ابتزاز الحكومة السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي فرفضت الرياض الخضوع لابتزازه وخسر العلاقات مع المملكة من أجل لاشيء.

واستكمل أن أردوغان اعتبر نفسة واليا علي شمالها ولم يعترف حتى الآن بالدولة القبرصية مضيفا ان أردوغان نسف العلاقات مع الجيران من اجل ان تعيش تركيا في البؤس الاستراتيجي.

وأشار الفيديو إلى ان الاتراك غاضبون من سياسات أردوغان التي يقوم بها في المنطقة والذي من شأنه أن يضع تركيا في العديد من المشاكل الدولية .

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