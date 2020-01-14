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رياضة

محمد عظيمة يرحل عن تدريب النجمة اللبناني.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:17 م
المدرب محمد عبد العظيم
المدرب محمد عبد العظيم "عظيمة"،
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محمد رشاد
أعلن المدرب محمد عبد العظيم "عظيمة"، الرحيل رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة اللبناني، بعد أن قاد الفريق لمدة 5 أشهر فقط، بسبب سوء الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد.

وكتب عظيمة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": ‏شكرًا نادي النجمة نظرًا لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان تم فسخ العقد بيني وبين نادي النجمة اليوم بالتراضي".

وتابع: أشكر الجماهير العظيمة، ومجلس الإدارة، والجهاز الفني المعاون، واللاعبين على الفترة الماضية، وأتمنى لهم جميعًا التوفيق، والأمن والأمان للبنان الحبيب.

كان نادي النجمة قد أعلن يوم 19 أغسطس الماضي تعاقده رسميًا مع محمد عبد العظيم "عظيمة"، لتولي تدريب الفريق لمدة موسم واحد.

وحصل المصرى محمد عبد العظيم "عظيمة" على جائزة أفضل مدرب فى الدورى اللبنانى لموسم 2018 – 2019.
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