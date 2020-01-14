صباح البلد يلتقي الفريق المصري المشارك في معرض فينيسيا الدولي للعمارة.. غدا

يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الأربعاء فقرة متميزة مع الإعلامي محمد جاد حيث يلتقي الفريق المصري المشارك في معرض فينيسيا الدولي للعمارة، ومعايير اختيار هذا الفريق من قبل جهاز التنسيق الحضاري.



برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.



ويقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.