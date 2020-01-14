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رياضة

إلى الأشواط الإضافية .. الكويت الكويتي يفرض التعادل على الفيصلي في الوقت الأصلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق الفيصلي الأردني مع ضيفه الكويت الكويتي بهدف مقابل هدف في الوقت الأصلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض استاد عمان الدولي.

وسيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، تقدم فريق الفيصلي الأردني في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، للاعب أنس الجبارات.

وفي الدقيقة 35 سجل اللاعب يوسف ناصر السلمان هدف التعادل لصالح الكويت الكويتي.

وأسند الاتحاد الآسيوي تحكيم المباراة إلى الحكم الدولي توماس اركي، لإدارة مباراة فريقي الفيصلي والكويت اليوم.
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