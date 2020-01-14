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توك شو

انتظروا النصابين.. نيللي كريم: نعم دخلت غرفة العمليات وأنا حاليا بخير.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:28 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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عبد الخالق صلاح
قالت النجمة نيللي كريم، إنه مرت في الفترة الماضية بوعكة صحية دخلت على إثرها غرفة العمليات، موضحة أنها بخير وتحضر لعمل فني جديد في رمضان المقبل. 

وأضافت نيللي خلال مداخلة على فضائية «دي أم سي»، أن مسلسلها الجديد هو «النصابين»؛ من إخراج كاملة أبو ذكري؛ منوهة بأن هذا التعاون الخامس لهما.

وأشارت نيللي، إلى أن مسلسل هذا العام مختلف وخالي من الحزن، مرددة: «إحنا قررنا نغير جلدنا و نقدم عملا فنيا مختلفا». 

يذكر أن الفنانة نيللى كريم تعرضت مؤخرا إلى أزمة صحية خطيرة، وتبين أنه ورم فى الوجه وقامت بإجراء عملية جراحية، وبالفعل نجحت العملية وعادت إلى عملها فى التمثيل.
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