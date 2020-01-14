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رياضة

آرسنال يسعى لتخفيف عقوبة أوباميانج بعد طرده أمام كريستال بالاس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:52 م
أوباميانج
أوباميانج
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محمد رشاد
يسعى نادي آرسنال لتخفيض عقوبة مهاجم الفريق بيير إيميريك أوباميانج بعد طرده في مباراة السبت الماضي أمام فريق كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى الفريقان في الجولة الثانية والعشرين حيث تعادلا بهدف لمثله ، وحصل أوباميانج على بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف ضد لاعب كريستال بالاس، ماكس ماير.

وسيغيب أوباميانج نتيجة للطرد المباشر عن الجانرز لثلاث مباريات.

وذكرت شبكة "جول" العالمية أن آرسنال يأمل أن يتم تخفيض عقوبة أوباميانج لمدة مباراة واحدة فقط ، مشيرة إلى أن مسئولي آرسنال واثقون من أن أوباميانج لم يكن يتعمد استخدام القوة المفرطة ضد ماير، وكان يركز على استخلاص الكرة.

وأوضحت أن آرسنال سيلجأ إلى تقديم نماذج أخرى لمواقف مشابهة لم يحصل فيها اللاعبون على بطاقات حمراء، ومن ضمنهم لاعبون في الفريق اللندني نفسه.

وكان ماتيو جاندوزي ونيكولاس بيبي قد تدخلا بشكل قوي ضد أحد لاعبي الخصم، خلال مواجهة نورويتش سيتي ووست هام.
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