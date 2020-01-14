هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق

ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، أنه تم استهدف هجوم صاروخي عنيف استهدف معسكر التاجي شمال بغداد.



وكانت إيران قد استهدف قاعدة "عين الأسد" و"أربيل" بالعراق، فجر الأربعاء الماضي، ردا على عملية قتلت خلالها واشنطن القيادي البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، قبل نحو 10 أيام.



وأزالت القوات الأمريكية، أمس الاثنين، الأنقاض والحطام من القاعدة التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق، بعد أيام من ضربها بصواريخ باليستية إيرانية.



وتقع قاعدة التاجي على بعد حوالي 85 كم شمال مدينة بغداد، ويوجد بها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة كانت في الأصل تابعة للحرس الجمهوري العراقي بنيت في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.