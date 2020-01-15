أمين حماة الوطن: نعمل على اختيار الكوادر الكفء لخوض الانتخابات.. وندعم إجراء النواب والشيوخ معا

أكد محمد علي بلال، أمين عام حزب حماة الوطن، أن الحزب يعمل الفترة الحالية على اختيار العناصر التي تستطيع أن تقدم للوطن ما يحتاجه وما يلبي طموحاته وتطلعات المصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة علي مستوي النواب والشيوخ والمحليات.



جاء ذلك خلال حواره لصدى البلد- ينشر لاحقًا، مؤكدا أن الأحزاب عمود الحياة السياسية في مصر وإحدى وسائل صنع السياسين وإخراجهم على مستوى عالي من الوعي والدراية والإلمام بكافة الأمور السياسية، فضلًا عن معرفتهم بمصلحة المواطن وما يحتاجه الشارع المصري، مشددًا على ضرورة أن يعمل كل الاحزاب على تأهيل الذين سيختارونهم للترشح في الانتخابات وأن يعلي الجميع مصلحة مصر فوق كل اعتبار وذلك لكي نجد نفسنا أمام مجلس نواب وشيوخ أقوياء يعبرون عن أفكار المواطنين ومطالبهم.



وعن الشروط الواجب توافرها في الذين سيتم اختيارهم للترشح في الانتخابات البرلمانية أوضح بلال، أن المسؤولية الرئيسية للبرلمان تتمثل في التشريع ، لذلك لابد أن يتوافر فيمن يتم اختيارهم شرطين يتمثل الاول في الكفاءة والفكر والقدرة على تحليل الأمور وذلك سواء في المشاركة في وضع قوانين أو مناقشة القوانين المقدمة من الحكومة أو من أعضاء البرلمان.



بينما يتمثل الشرط الثاني في أن يكون لدى المرشح شعبية ومرتبط بدائرته وله تواجد جماهيري فيها وهو ما يجعل هناك ثقة فيه من قبل الناخبين وأن تكون رؤيته مسموعة ومصدقة من قبل ناخبيه، فضلًا عن القدرة على النزول للشارع وسماع مشاكل المواطنين على أرض الواقع بشكل حقيقي وليس النظر إليهم من أبراج عالية.



وعن مجلس الشيوخ ، استطرد أمين عام حزب حماة الوطن، أن مهمته تتمثل في إسراع صدور القوانين ومعاونة مجلس النواب ومراجعة القوانين المقدمة من الحكومة قبل عرضه على النواب ، لذلك لابد أن يتمتع أعضائه بالخبرة الكاملة والكفاءة والتمتع بالثقافة القانونية والدراية بالقانون والدستور، مؤكدا علي أن الحزب يدعم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب معا.