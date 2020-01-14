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رياضة

أحمد ناصر يصطدم بـ أولمبياكوس في أول مشاركاته بقميص كالاماتا اليوناني

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد المحترف المصري أحمد ناصر مدافع نادي كالاماتا اليوناني ولاعب الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق، لخوض أولى مبارياته بقميص فريقه الجديد غدا الأربعاء أمام أولمبياكوس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس اليونان.

وأعرب أحمد ناصر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن سعادته لوصول بطاقته الدولية اليوم وبذلك سيشارك بشكل رسمي أمام أولمبياكوس بحضور أكثر من 40 ألف متفرج في لقاء الكأس المقرر لها غدا.

كان أحمد ناصر قد أبدي سعادته بالانضمام إلى صفوف كالاماتا اليوناني الذي يلعب في الدرجة الثانية مؤكدا أنه كان ينتظر وصول البطاقة الدولية للمشاركة رسميًا مع كالاماتا.

وانضم أحمد ناصر إلى كالاماتا اليوناني، بعد تجربة إحترافية بالفريق الرديف لأياكس أمستردام الهولندي، في عام 2019 .

يذكر أن، نادي كالاماتا تم تأسيسه عام 1967، ويشارك في دوري الرابطة اليوناني - الدرجة الثالثة، وكأس اليونان.
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