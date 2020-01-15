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بنك التنمية الصناعية يعرض مؤشرات الأداء المالي في العام الماضي.. 13 مليار جنيه محفظة القروض وتطوير الخدمات أبرز التحديات للفترات القادمة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:00 ص
بنك التنمية الصناعية
بنك التنمية الصناعية
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محمد يحيى
  • بنك التنمية الصناعية:
  • ارتفاع محفظة القروض لـ13 مليار جنيه بنهاية العام الماضي
  • شاركنا في تمويل 1000 مصنع بقيمة 7.5 مليار جنيه
  • نستحوذ على المركز الخامس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، عن ارتفاع المركز المالي للبنك بنهاية العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي إلى 31 مليار جنيه مصري في نهاية 2019 مقابل 24 مليار جنيه في العام السابق له، بمعدل نمو قدره 27% بقيمة 6 مليارات جنيه.

قال "عزام" خلال عرض مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي؛ إن المحفظة زادت لـ 13 مليار جنيه مقارنة بـ 10 مليارات جنيه بنهاية 2018 بمعدل نمو 32%، موضحا أن محفظة القروض المنتظمة نمت إلى 12 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه في 2018 بمعدل نمو 38%.

أضاف أن محفظة الديون المتعثرة انخفضت لمليار جنيه بنهاية 2019 و نظرا لمخصصات ووثائق تأمين مخاطر ائتمان، مشيرا إلى ارتفاع ودائع العملاء لـ 25 مليارا في بنهاية العام الماضي مقابل 19 مليار في العام السابق له معدل نمو 32% .

وارتفع صافى الربح قبل الضرائب لـ 512 مليون جنيه بنهاية 2019 مقابل 379 مليون جنيه في 2018 بمعدل زيادة 35% .

وأكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك خلال العام الماضي اطلق مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط بتمويل قدره 7.5 مليار جنيه، وهو ما وفر 20 ألف فرصة عمل علي مستوي القطاعات الصناعية المختلفة.
أضاف " فهمي" خلال عرضه لمؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي الماضي، أن تلك المبادرة بشروط مُيسّرة بعائد ميسر 5% وفقا لمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لتلك المشروعات .

ذكر أن عملاء النشاط الصناعي هم المستفيدون من تلك المبادرة مثل عُملاء مدينة الجلود بالروبيكي وصنّاع الأثاث بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط وعُملاء "مصنعك جاهز" بالتراخيص وفقًا والاتفاقية المُبرمة مع هيئة التنمية الصناعية وعُملاء المنطقة الصناعية ببورسعيد ومدينة مرغم بالإسكندرية ومحافظات الصعيد.

وأوضح أن البنك نجح في تطوير البنية التحتية ونظام التشغيل ، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكي ، والموبايل البنكي ، والمحفظة الإلكترونية ، وسيتم خلال الفترة القادمة نشر نحو 42 ألة صرف آلى لتغطى محافظات الجمهورية .

وأشار إلي أن البنك شارك فى المبادرة القومية لمساندة المتعثرين مما ينعكس ايجابيا على الصناعة المحلية ومساندة الشركات المتعثرة للعودة الى العمل والمشاركة فى عدد من التمويلات المشتركة، بالإضافة لإستحداث مناطق ائتمانية مُتخصّصة في مجال التمويل الصغير تغطي كافة أنحاء الجمهورية للتواصل مع العُملاء وتقديم النصح والإرشاد لهم وسرعة البت في طلباتهم الائتمانية .

كما شارك البنك بمبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلي وزيادة قدراته التنافسية .
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه نجح في تحقيق طفرات اقتصادية و مالية خلال العام المالي الماضي المنتهي في ديسمبر 2019، موضحا أن البنك احتل المركز الخامس من بين البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسادس في ملف التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أضاف " فهمي" ، أن البنك يستهدف خلال في الفترة من 2020 حتي 2023 لفتح 50 فرعا علي مستوي الجمهورية، واستكمال تجهيز المركز الرئيسىى له بالعاصمة الادارية ، بالإضافة للاهتمام بالبعد الاجتماعي والمشاركة بقوة في المبادرات الاجتماعية التي تساهم فى رفع المعاناة عن المواطنين والتى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فى مجال الصحة والتعليم.

وذكر رئيس بنك التنمية الصناعية، أن تلك الإ132جراءات تتوافق مع الانجازات المستهدفة في ظل المناخ الاقتصادي الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمساهمة بقوة في تحقيق التقدم والنمو لكافة القطاعات بالدولة خاصة بالقطاع الصناعي باعتباره احد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وزيادة المنتج المحلى لاحلاله محل الاستيراد وتعظيم حجم الصادرات وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر للقضاء على البطالة ومساندة الدولة فى التحول لمجتمع غير نقدى والتوسع فى الفروع الجديدة .

وأوضح " فهمي" أن البنك هو المشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية، بالإضافة إلي لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وورش الروبيكي للجلود خلال الفترات السابقة.
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