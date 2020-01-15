بنك التنمية الصناعية يعرض مؤشرات الأداء المالي في العام الماضي.. 13 مليار جنيه محفظة القروض وتطوير الخدمات أبرز التحديات للفترات القادمة

بنك التنمية الصناعية:

ارتفاع محفظة القروض لـ13 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

شاركنا في تمويل 1000 مصنع بقيمة 7.5 مليار جنيه

نستحوذ على المركز الخامس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة





أعلن حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، عن ارتفاع المركز المالي للبنك بنهاية العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي إلى 31 مليار جنيه مصري في نهاية 2019 مقابل 24 مليار جنيه في العام السابق له، بمعدل نمو قدره 27% بقيمة 6 مليارات جنيه.





قال "عزام" خلال عرض مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي؛ إن المحفظة زادت لـ 13 مليار جنيه مقارنة بـ 10 مليارات جنيه بنهاية 2018 بمعدل نمو 32%، موضحا أن محفظة القروض المنتظمة نمت إلى 12 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه في 2018 بمعدل نمو 38%.





أضاف أن محفظة الديون المتعثرة انخفضت لمليار جنيه بنهاية 2019 و نظرا لمخصصات ووثائق تأمين مخاطر ائتمان، مشيرا إلى ارتفاع ودائع العملاء لـ 25 مليارا في بنهاية العام الماضي مقابل 19 مليار في العام السابق له معدل نمو 32% .





وارتفع صافى الربح قبل الضرائب لـ 512 مليون جنيه بنهاية 2019 مقابل 379 مليون جنيه في 2018 بمعدل زيادة 35% .





وأكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك خلال العام الماضي اطلق مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط بتمويل قدره 7.5 مليار جنيه، وهو ما وفر 20 ألف فرصة عمل علي مستوي القطاعات الصناعية المختلفة.