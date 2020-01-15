متوقف منذ شهرين ..عجوز تستغيث بالتضامن لاسترجاع معاشها

ناشدت الحاجة أمال، البالغة من العمر 65 عاما، أرملة، وتقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن بعودة معاشها الذى توقف منذ أكثر من شهرين وليس لديها أى مصدر آخر للدخل. وكانت تعتمد عليه لاستكمال حياتها اليومية لا تعمل ولا تملك القدرة على العمل.



وتقول فى رسالتها : سنى كبير ومش حمل شغل ولا بهدلة وأناشد المسئولين في التضامن بسرعة بحث حالتى ومساعدتى وإعادة صرف معاشى .



للتواصل مع الحالة : ٠١٠١١٦٢١٤٤٦



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