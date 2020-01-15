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فن

أحمد السبكى: الرقابة طالبت بعرض فيلم بنات ثانوى فى المدارس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أكد المنتج أحمد السبكى أن الرقباء الذين شاهدوا نسخة فيلم "بنات ثانوى" طالبوا بعرضه فى المدارس، حيث الجانب التوعوى الذى يقدمه عن حياة البنات المراهقات، والمشاكل التى يقعن فيها جراء عدم الوعى فى التعامل مع الجنس الآخر.

وقال السبكى فى ندوة بـ"صدى البلد" إنه حريص على تقديم أعمال جادة، برغم محاولة البعض إلصاق أى جوانب سلبية فى صناعة السينما بأفلامى بالرغم من تقديمى للعديد من الأفلام المهمة منذ دخولى عالم الإنتاج مع نهاية الثمانينات.

فيلم بنات ثانوى يحقق مردودا نقديا وجماهيريا لافتا منذ طرحه فى دور العرض يوم 7 يناير الجارى.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، مى الغيطى، وهنادي مهنا، وهدي المفتي، ومايان السيد، محمد الشرنوبى، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
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