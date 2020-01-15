أهالى قرية العوامر الغربية بقنا يشكون من عدم إنارة الشوارع





وأشار إلى أنه لا يوجد أى إضاءة بالأعمدة على الرغم من أن كشافات الاعمدة تم تغييرها منذ أقل من سنة، وقد يتسبب ذلك فى ظلام القرية فى وقت مبكر بالشتاء.



ويقول كمال جاد الكريم فى شكواه: نعاني من مشكلة الإضاءة بشوارع القرية وعدم الإضاءة بالشوارع جعلنا لاتخرج نحن أو أولادنا، على الرغم من ان القرى المجاورة بها إنارة كاملة ويحدث صيانة دورية للأعمدة باستمرار



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شكا المواطن كمال جاد الكريم عبد المعطى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة إنارة الشوارع فى نجع الزرابى التابع لقرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وخصوصا فى الجانب الغربى بالبلد.