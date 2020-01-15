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بين الناس

أهالى قرية العوامر الغربية بقنا يشكون من عدم إنارة الشوارع

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن كمال جاد الكريم عبد المعطى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة إنارة الشوارع فى نجع الزرابى التابع لقرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وخصوصا فى الجانب الغربى بالبلد.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى إضاءة بالأعمدة على الرغم من أن كشافات الاعمدة تم تغييرها منذ أقل من سنة، وقد يتسبب ذلك فى ظلام القرية فى وقت مبكر بالشتاء.

ويقول كمال جاد الكريم فى شكواه: نعاني من مشكلة الإضاءة بشوارع القرية وعدم الإضاءة بالشوارع جعلنا لاتخرج نحن أو أولادنا، على الرغم من ان القرى المجاورة بها إنارة كاملة ويحدث صيانة دورية للأعمدة باستمرار

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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