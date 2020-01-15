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سيارات

شاهد الفيديو التشويقي الأخير لـ جينيسيس قبل الكشف عن السيارة GV80 الخيالية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
عادت جينيسيس لتشوق الجميع لأول سياراتها الـ SUV قبل الكشف عنها في 16 يناير , بعد أن كشفت عن بعض الصور الرسمية قبل عدة أيام.

وستكون هذه الخطوة مهمة جدًا للشركة الكورية التي تدخل فئة SUV لأول مرة بعد عدة أعوام من النجاح في سيارات السيدان فقط.

وتسربت العديد من الصور التي تعطينا لمحة عن GV80 حيث تحمل تصميم يتميز بلغة جديدة شبيهة نسبيًا بـ G90 الفاخرة .

وتحمل الداخلية لوحة قيادة منخفضة تتضمن خطًا فاصلًا في المنتصف يمتد على طول لوحة القيادة ويتضمن فتحات تهوية خاصة بنظام التكييف، بينما جاءت شاشة العرض الخاصة بنظام الترفيه بشكل عريض وبارز فوق لوحة القيادة.


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