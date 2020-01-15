مرسيدس تتربع على عرش مبيعات السيارات الفاخرة 2019 عالميًا

للسنة الرابعة على التوالي، تمكنت الشركة الألمانية العريقة مرسيدس بنز من الحفاظ على لقبها كأكبر شركة في العالم من حيث حجم مبيعات السيارات الفاخرة، متفوقة بذلك على منافسيها الألمان بي إم دبليو وأودي.



ووفقًا لوكالة أنباء “بلومبرج”، فإن مبيعات مرسيدس من السيارات الفاخرة العام الماضي وصل إلى رقم قياسي بلغ 2.34 مليون سيارة، في حين بلغت مبيعات بي إم دبليو 2.17 مليون سيارة العام الماضي، أما مبيعات “أودي” فقد جاءت أقل من منافسيها بـ 1.85 مليون سيارة.



وحول المبيعات المتوقعة خلال عام 2020، قالت “بي إم دبليو” إنها تستهدف تحقيق زيادة طفيفة في مبيعات المجموعة في أوروبا والسوق الأمريكية خلال العام الجاري، بعكس السوق الصيني الذي من المتوقع نمو قوي للمبيعات به.



وفي نفس السياق، أعلنت بي إم دبليو في وقت سابق، أنها نجحت في بيع أكثر من 720 ألف سيارة من إنتاجها في السوق الصيني خلال عام 2019، وهو ما يمثل رقما قياسيا منذ دخول المجموعة الألمانية الصين قبل 15 عاما.



وأوضحت الشركة الألمانية أن رقم المبيعات هذا يمثل زيادة 13% على أساس سنوي، وأن هذا الرقم يرجع إلى المبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدام “إكس 1″ و”إكس 5” و”إكس 5″، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة، وهي المفضلة بالنسبة للصينيين.



يذكر أن السوق الصيني هو أكبر سوق في العالم للسيارات الألمانية الفاخرة، حيث تهيمن عليه منذ عام 2015 كلا من شركات بي إم دبليو ومرسيدس وأودي.