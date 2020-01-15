بعد تصدره الترند.. صلاح عبد الله يكشف أشهر قصيدة له على تويتر فى 2019.. شاهد

Advertisements

محمد حليم قنديل



وأضاف



وأكد



وأشار إلى أن قصيدة "قادر يا جيشنا" تم نشرها على الكثير من المواقع وتداولها للجميع وتصدرها على "تويتر".



قال الفنان صلاح عبد الله ، إنه كتب قصيدة "قادر يا جيشنا ولولاك ما عشنا" حبا فى مصر وجيشها.وأضاف صلاح عبد الله ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه كتب العديد من القصائد من قبل فى حب مصر.وأكد صلاح عبد الله ، أن مصر قادرة على ردع أي عدو يفكر في التطاول على مصر بأي شكل من الأشكال، وأن مصر دولة قوية بجيشها وشعبها.وأشار إلى أن قصيدة "قادر يا جيشنا" تم نشرها على الكثير من المواقع وتداولها للجميع وتصدرها على "تويتر".

Advertisements