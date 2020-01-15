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التطوير يبدأ الشهر المقبل.. الصحة ترد على صاحب استجواب إهمال مستشفى بولاق الدكرور.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:56 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ردا على استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة، إن مستشفى بولاق الدكرور مهملة منذ أكثر من 17 عاما.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزيرة الصحة رصدت 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات.

وتابع خالد مجاهد: "التطوير يبدأ في شهر فبراير المقبل على مراحل، وجار تجهيز غرفتي الأشعة وقسطرة القلب وتزويد المستشفى بـ 6 حضانات للأطفال و4 أجهزة تنفس".

وأكمل خالد مجاهد: "الرئيس السيسي أطلق حزمة من المبادرات الصحية المختلفة التي تعتبر تمهيدا لانطلاق منظومة الصحي الشامل".

واستطرد: "يتم تطوير المستشفيات طبقا لإستراتيجية،"، وردا على تساؤلات تصريح «100% من مواطنين بولاق الدكرور يحصلون على خدمة صحية»، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "100% من المواطنين يحصلون على الخدمة الصحية في أي مكان في الجمهورية وضمن مبادرة 100 مليون صحة والمسح الشامل عن فيروس سي".
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