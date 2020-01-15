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توك شو

أحد المشاركين في بناء السد العالي يكشف عن راتبه وقت تشييده.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:31 ص
السد العالي
السد العالي
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محمد حليم قنديل
كشف المهندس عبد الرحمن شلبي، أحد المشاركين في بناء السد العالي، تفاصيل تشييد السد العالي، ورواتب المهندسين في هذا التوقيت.

وقال المهندس عبد الرحمن شلبي، إنه سعيد جدا بمشاركته في بناء السد العالي منذ بدايته.

وأضاف "شلبي"، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه كان يتقاضى 42 جنيها مرتبا شهريا أثناء بناء السد العالي.

وتابع المهندس، أنه تم تكريمه من المستشار عدلى منصور عام 2014، مشيرا إلى أن بناء السد العالي من أهم المشاريع التى قامت مصر بإنشائها والتي أفادت مصر كثيرا.

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