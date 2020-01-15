رئيس الغرفة التجارية المصرية الرومانية تشيد بتعاون البلدين

أشادت الدكتورة كورينا كورنيليا، رئيس الغرفة التجارية الرومانية، بحجم التعاون الجيد في مجالات التبادل التجاري بين مصر ورومانيا.



وقالت إن هناك استراتيجية متميزة في حجم التصدير والاستيراد بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والرومانيين.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية ببني سويف بحضور رجال أعمال ومستثمرين ورؤساء جمعيات زراعية لبحث زيادة فرص التعاون الاستثماري بين البلدين خاصة في مجالات المحاصيل والمعدات الزراعية ومواد البناء.



وأشار حسن جعفر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، إلى أن الزيارة شملت تفقد مقر الغرفة التجارية ببني سويف، ولقاء مع مجلس إدارة الغرفة، حيث تم الاتفاق على دراسة إنشاء منطقة صناعية رومانية مصرية في بني سويف بصفتها بوابة جميع محافظات الصعيد، ودراسة إنشاء جامعة تكنولوجية رومانية ببني سويف لخدمة طلاب الصعيد، ومكتب إقليمي للغرفة المصرية الرومانية يختص بمحافظات شمال الصعيد.



وقال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام للغرفة التجارية الرومانية المصرية والوزير المفوض السابق برومانيا، إن الغرفة الرومانية المصرية تأسست منذ 10 شهور، وبدعم من القيادة السياسية عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرومانيا.



وأشار إلى أن حجم الواردات الرومانية لمصر يبلغ 850 مليون دولار، وأن حجم الصادرات المصرية لرومانيا يبلغ 150 مليون دولار سنويا، وهذه الزيارة هامة وحيوية نحو الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لمصر 2030.



وأضاف : "إننا اتفقنا على توقيع عدد من بروتوكلات التعاون مع غرفة بني سويف".



وأكد المهندس مصطفى راشد، نقيب الزراعيين ببنى سويف، "أننا عرضنا دراسة حول إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية خاصة أن بني سويف رائدة على مستوى مصر والعالم في هذه الزراعات".