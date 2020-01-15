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محافظات

إستراتيجيات العلاقات العامة بالفضائيات وعلاقتها بإدارة السمعة.. دراسة ماجستير بآداب المنيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
حصلت الباحثة آلاء محمد زين عبدالرحمن علي درجة الماجستير في الإعلام بتقدير امتياز من كلية الآداب جامعة المنيا في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان "استراتيجيات ادارة العلاقات العامة بالقنوات الفضائية وعلاقتها بإدارة السمعة".

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من كل من الدكتورة سلوى أبو العلا الشريف أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، الدكتور محمد لطفي الشيمي مدرس العلاقات العامة بالكلية.

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتور حسن علي محمد أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام السابق رئيسا ومشرفا ، الدكتور سلوي أبو العلا الشريف أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا مشرفا، الدكتور وائل صلاح نجيب أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

وبحضور والد الباحثة الدكتور محمد زين عبدالرحمن عميد كلية الإعلام السابق بجامعة بني سويف والإذاعية المعروفة ثناء فهمي ولفيف من أهالي وأصدقاء وزملاء الباحثة بالفشن وبني سويف والمنيا. 

وقالت الباحثة في مناقشتها للرسالة إنها تتخلص في أن تقوم إدارات العلاقات العامة فى القنوات الفضائية بمسئولية كبيرة من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات لحماية والدفاع عن سمعة القنوات الفضائية التى تتبعها، وذلك فى إطار المنافسة الشرسة بين عدد كبير من القنوات الفضائية التى تستهدف السيطرة على توجيه المتلقى لصالح اهداف تلك القنوات سواء كانت هذه الأهداف تجارية تسويقية أو ثقافية أو حتى سياسية.

وتكمل الباحثة تساهم العلاقات العامة بما تقدمه فى تكوين صورة ذهنية عن تلك القنوات تساهم فى تحسين صورتها ومن ثم الدفاع عنها وقت الأزمات التى تتعرض لها. 

وتسعى ادارات العلاقات العامة الى البحث عن الاستراتيجيات التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف تحسين السمعة،وبناء صورة ذهنية جيدة وتنييه المتعاملين معها للوقوف ودعم والوثوق بالقناة التى تنتمى إليها.وترسم هذه الاستراتيجيات عمل الإدارات المختلف حيث تعتبر العلاقات العامة هى النافذة التى تتعامل مع الجمهور من أجل تحسين الصور الذهنية عن تلك الوسائل.

وتتمثل المشكلة البحثية فى هذه الدراسة فى السعى لرصد اهم الاستراتيجيات التى تنتهجها إدارات العلاقات العامة بالقنوات الفضائية للدفاع عن سمعة المؤسسة التى تنتمى إليها. ومن خلال ذلك يتم التعرف على الكيفية التى تقوم من خلالها بإدارة السمعة لتلك القنوان وأهم آليات هذه الإدارة والعوامل المؤثرة فى ذلك للاستفادة منها المحافظة على مكانة تلك القنوات الدور الذى تؤديه.

وقد قامت الباحثة بالاطلاع على عدد كبير من الدراسات السابقة التى لها علاقة بهذا المجال وقسمتها على محورين..المحور الأول..الدراسات التي تناولت إدارة العلاقات العامة والمحور الثانى الدراسات التى تناولت إدارة السمعة.
إستراتيجيات العلاقات العامة بالفضائيات وعلاقتها بإدارة السمعة.. دراسة ماجستير بآداب المنيا
إستراتيجيات العلاقات العامة بالفضائيات وعلاقتها بإدارة السمعة.. دراسة ماجستير بآداب المنيا
إستراتيجيات العلاقات العامة بالفضائيات وعلاقتها بإدارة السمعة.. دراسة ماجستير بآداب المنيا
إستراتيجيات العلاقات العامة بالفضائيات وعلاقتها بإدارة السمعة.. دراسة ماجستير بآداب المنيا
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