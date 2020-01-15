كليب Put it all on me لـ إيد شيران يحقق 14 مليون مشاهدة .. فيديو

حقق كليب أغنية Put it all one me للنجم البريطاني إيد شيران ١٤ مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



وشارك إيد شيران في الغناء مواطنته المغنية إيلا ماي وقامت فكرة الكليب على تقديم لقطات خاصة بقصص حب لثنائيات من جميع أنحاء العالم بجنسيات مختلفة وأيضا مشاهد بين ايد شيران وزوجته شيري سيبورن.



وكشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم "جيمس بوند" عن أن ايد شيران مرشح بقوة ليقوم بأداء الأغنية الدعائية للفيلم، خاصة أنه أعلن في 2017 أنه قام بتحضير عمل غنائي لسلسلة الأفلام الشهيرة.



وقال المصدر بحسب ما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، إن ايلا، ابنة دانيال كريج، بطل الفيلم، هي من رشحت لوالدها اسم ايد شيران وهو ما يزيد من فرصة المطرب البريطاني لغناء أغنية فيلم جيمس بوند؛ لان "كريج" يشارك أيضا في إنتاج الفيلم.